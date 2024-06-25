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Avrupa'dan Batı Şeria uyarısı: İsrail yavaş yavaş ilhak etme niyetinde

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 25.06.2024 16:15
İsrail Gazze'de katliam yaparken işgal altındaki Batı Şeria'da da baskı ve zulüm sürüyor. Avrupa Birliği liderlerinden de bu konuda art arda uyarı geldi. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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