Avrupa’daki ilaç krizi çocukları vurdu! Fransa’da çocuk ilaçları bulunmuyor

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünya genelinde ilaç tedariğinde sorunlar yaşanıyor. Artan salgın hastalıklar ve ilaçlara olan talep adeta ilaç krizine neden oldu. O ülkelerden biri de Fransa. Ülkede özellikle çocuk ilaçları bulunamıyor. İşte tüm detaylar…

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