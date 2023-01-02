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Avrupa’daki ilaç krizi çocukları vurdu! Fransa’da çocuk ilaçları bulunmuyor

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 11:56
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünya genelinde ilaç tedariğinde sorunlar yaşanıyor. Artan salgın hastalıklar ve ilaçlara olan talep adeta ilaç krizine neden oldu. O ülkelerden biri de Fransa. Ülkede özellikle çocuk ilaçları bulunamıyor. İşte tüm detaylar…
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Fransa’da çocuk ilaçları bulunmuyor
Fransa’da çocuk ilaçları bulunmuyor
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