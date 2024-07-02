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Avrupa’daki ABD üslerinde terör alarmı! Askeri üslerde Charlie alarmı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 02.07.2024 10:57
Avrupa genelindeki ABD üslerinde terör alarmı verildi. Alarm düzeyi Charlie seviyesine yükseltildi. ABD askerlerinin üslerinden dışarı çıkması yasaklandı. Saldırı tehdidinin nereden geldiği ise açıklanmadı.
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Askeri üslerde Charlie alarmı
Askeri üslerde Charlie alarmı
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