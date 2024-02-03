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Avrupa’da “Yeşil Öfke” dinmiyor! Çiftçiler ne istiyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2024 16:18
Küçük protestolar olarak başlayan çiftçilerin isyanı Avrupa kıtasına yayıldı. "üretici köylü yoksa, ülke yok" diyen çiftçiler Almanya ve Fransa başta olmak üzere sokaklara çıktı, başkentleri abluka altına aldı. Son olarak Avrupa'nın başkenti olarak bilinen Brüksel'de traktörleriyle meydanlara inen çiftçiler, Brüksel sokaklarını yangın yerine çevirdi. Peki Avrupalı çiftçilerin isyanı neden başladı?
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