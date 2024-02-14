Avrupa’da Türk’süz Türk Köyü! O köy bizim köyümüz

Avrupa’nın orta yerinde Belçika'da bir köy oldukça dikkat çekiyor. Adresi yabancı, tabelalarsa çok tanıdık. İsmi "Türk Köyü" olarak geçiyor ama içinde hiç Türk yaşamıyor.

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