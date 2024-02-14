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Avrupa’da Türk’süz Türk Köyü! O köy bizim köyümüz

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 16:38
Avrupa’nın orta yerinde Belçika'da bir köy oldukça dikkat çekiyor. Adresi yabancı, tabelalarsa çok tanıdık. İsmi "Türk Köyü" olarak geçiyor ama içinde hiç Türk yaşamıyor.
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Avrupa’da Türk’süz Türk Köyü!
Avrupa’da Türk’süz Türk Köyü!
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