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Avrupa'da turist karşıtlığı yükselişe geçti! Avrupalılar turistleri neden istemiyor?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 11.07.2024 13:50
Avrupa'da büyük turist akımının yaşandığı kentlerde turistlerden duyulan rahatsızlık artıyor. Bazı şehirler ayakbastı parası alırken bazı şehirlerde ise turistlere protestolar var. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'dan aktardı.
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