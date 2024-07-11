Avrupa'da turist karşıtlığı yükselişe geçti! Avrupalılar turistleri neden istemiyor?

Avrupa'da büyük turist akımının yaşandığı kentlerde turistlerden duyulan rahatsızlık artıyor. Bazı şehirler ayakbastı parası alırken bazı şehirlerde ise turistlere protestolar var. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'dan aktardı.

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