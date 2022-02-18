Avrupa’da tüm zamanların en yüksek enerji zammı

Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan akaryakıt zammı ve enflasyon krizi katlanarak artıyor. İngiltere'den Almanya'ya İtalya'dan Hollanda'ya fiyatlar rekor seviyeye ulaşmış durumda. A Haber muhabirleri Avrupa sokaklarına indi, akaryakıt ve enflasyonda görülen rekor fiyatları Avrupalılara sordu.

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