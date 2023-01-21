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Avrupa'da tank krizi! Ukrayna'ya leopard tankı gönderilmesi için ülkeler anlaşamadı

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Giriş: 21.01.2023 13:37
NATO Savunma Bakanları Ukrayna'ya tank ve zırhlı araçlar verilmesi gündemiyle toplandı. Gözler ise Almanya'nın üzerindeydi. Ancak uzun saatler süren görüşmelere rağmen ülkeler anlaşamadı. Almanya Ukrayna'ya leopard tankı verilmesi için ikna edilemedi. Öte yandan Kremlin'den yapılan açıklamada "Batı'nın tankları Rusya'nın amacına ulaşmasını engelleyemez" denildi. Sıcak gelişmenin detaylarını Almanya’da bulunan Fatih Yılmaz ile Rusya’da bulunan Agşin Kişiyev aktardı.
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