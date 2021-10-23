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Avrupa'da Sosyo-Ekonomik kriz büyüyor

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Giriş: 23.10.2021 12:18
Avrupa'da krizlerin biri bitmeden diğeri patlak veriyor. İngiltere'de tedarik zincirinin kırılmasına neden olan olaylar zinciri, bir süredir hızla derinleşen enerji krizini de gün yüzüne çıkardı. Peki, Avrupa’yı nasıl bir kış bekliyor? Kıta genelindeki siyasi ve ekonomik belirsizliklerin perde arkasında ne var? A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un hazırladığı Özel Dosya sizlerle.
Avrupa’da Sosyo-Ekonomik kriz büyüyor
Avrupa'da Sosyo-Ekonomik kriz büyüyor
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