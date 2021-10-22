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Avrupa’da sosyo-ekonomik kriz

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Giriş: 22.10.2021 16:51
Avrupa'da krizlerin biri bitmeden diğeri patlak veriyor. İngiltere'de tedarik zincirinin kırılmasına neden olan olaylar zinciri, bir süredir hızla derinleşen enerji krizini de gün yüzüne çıkardı. Peki Avrupa'yı nasıl bir kış bekliyor? Kıta genelindeki siyasi ve ekonomik belirsizliklerin perde arkasında ne var? Detaylar A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un hazırladığı özel dosya haberimizde...
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Avrupa’da sosyo-ekonomik kriz
Avrupa’da sosyo-ekonomik kriz
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