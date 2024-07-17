Avrupa'da savaş korkusu artıyor! Alman ordusu: Rusya 2029'da NATO ile savaşa girebilir

Avrupa'da savaş korkusu artıyor. Bu kez Alman Silahlı Kuvvetleri’nden bir açıklama geldi. Berlin, Moskova'nın 2029 gibi erken bir tarihte NATO'ya karşı bir savaş başlatabileceğine inanıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.

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