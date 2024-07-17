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Avrupa'da savaş korkusu artıyor! Alman ordusu: Rusya 2029'da NATO ile savaşa girebilir

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 17.07.2024 12:09
Avrupa'da savaş korkusu artıyor. Bu kez Alman Silahlı Kuvvetleri’nden bir açıklama geldi. Berlin, Moskova'nın 2029 gibi erken bir tarihte NATO'ya karşı bir savaş başlatabileceğine inanıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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