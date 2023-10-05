Avrupa’da sağlık sistemi krizi atlatılamıyor? Sağlıkçılar grevde aciller dolu

Avrupa'da pandemi sonrasında sağlık sistemlerinde yaşanan krizlere her geçen gün yenileri ekleniyor. İngiltere'de doktorlar greve gitti. Fransa'da ise acil servislerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Almanya ve Belçika'da da sağlıkçılar meydanlarda...

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