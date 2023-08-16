16 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Avrupa'da sağlık sistemi alarmda! Fransa'da sağlıkçılar iş bıraktı

Avrupa'da sağlık sistemi alarmda! Fransa'da sağlıkçılar iş bıraktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2023 13:47
Avrupa'da peş peşe gelen grev dalgalarıyla körüklenen sağlık krizi, endişe verici boyutlara ulaştı. Fransa'da her yüz 'acil servis' hattından 69'u, süresiz olarak görevi bırakırken, Yunan adalarında da sağlık sistemi alarm veriyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’da sağlık sistemi alarmda
Avrupa'da sağlık sistemi alarmda
Lav ve kül püskürttü
Lav ve kül püskürttü
Emniyeti kırılan dağcı öldü
Emniyeti kırılan dağcı öldü
Eski ABD Başkanı Donald Trump tutuklanacak mı?
Eski ABD Başkanı Donald Trump tutuklanacak mı?
Prag’da Atatürk heykeline engel
Prag'da Atatürk heykeline engel
Rusya’da akaryakıt istasyonunda patlama!
Rusya'da akaryakıt istasyonunda patlama!
Wagner paralı asker sayısını azaltacak mı?
Wagner paralı asker sayısını azaltacak mı?
Musk ile Zuckerberg arasındaki dövüş iptal mi?
Musk ile Zuckerberg arasındaki dövüş iptal mi?
Bazum’a vatana ihanet suçlaması
Bazum'a vatana ihanet suçlaması
Almanya’da Darbe planı ifşa oldu
Almanya'da "Darbe planı" ifşa oldu
ABD dehşette! Uçak havada infilak etti
ABD dehşette! Uçak havada infilak etti
Rusya’dan Karadeniz’de uyarı ateşi
Rusya'dan Karadeniz'de uyarı ateşi
Daha Fazla Video Göster