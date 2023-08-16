Avrupa'da sağlık sistemi alarmda! Fransa'da sağlıkçılar iş bıraktı

Avrupa'da peş peşe gelen grev dalgalarıyla körüklenen sağlık krizi, endişe verici boyutlara ulaştı. Fransa'da her yüz 'acil servis' hattından 69'u, süresiz olarak görevi bırakırken, Yunan adalarında da sağlık sistemi alarm veriyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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