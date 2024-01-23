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Avrupa'da Rusya ile savaş senaryoları! İngiliz ve alman basını neden savaş senaryoları yayınlıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 13:50
Avrupa basını, Rusya'nın Batı ülkelerine saldırı hazırlığında olduğu iddiasında. Savaşın olası senaryoları hemen her gün Batı basınında geniş şekilde yer alıyor. Londra'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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