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Avrupa'da PKK yapılanması!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2022 16:26
Güncelleme:27.12.2022 16:28
Avrupa'da PKK yapılanması! Avrupa ülkeleri PKK tehdidine karşı herhangi bir önlem alıyor mu? Detayları A Haber muhabirleri Fatih Yılmaz ve Ömer Aydın aktardı.
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