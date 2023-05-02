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Avrupa'da oy vermeye giden Türklere alçak saldırı! PKK'lı hainler haddini aştı

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Giriş: 02.05.2023 11:51
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler uluslararası kuruluşlar tarafından yakından takip edilirken yurt dışında sandığa giden seçmen sayısında da rekor katılım yaşanıyor. PKK terör örgütüne ve destekçilerine "ifade özgürlüğü" kisvesi altında müsahama gösterilen ülkelerde çirkin saldırılar yaşanıyor. Son olarak Belçika ve Fransa'da PKK yandaşları, oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı.
Oy vermeye giden Türklere alçak saldırı
Oy vermeye giden Türklere alçak saldırı
PKK yandaşlarından seçmenlere saldırı
PKK yandaşlarından seçmenlere saldırı
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Fransa sokakları yeniden karıştı!
Fransa’da Türk seçmene saldırı
Fransa'da Türk seçmene saldırı
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