Avrupa'da oy vermeye giden Türklere alçak saldırı! PKK'lı hainler haddini aştı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler uluslararası kuruluşlar tarafından yakından takip edilirken yurt dışında sandığa giden seçmen sayısında da rekor katılım yaşanıyor. PKK terör örgütüne ve destekçilerine "ifade özgürlüğü" kisvesi altında müsahama gösterilen ülkelerde çirkin saldırılar yaşanıyor. Son olarak Belçika ve Fransa'da PKK yandaşları, oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı.