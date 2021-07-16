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Avrupa'da Müslümanlara çifte standart! Adalet Divanı'ndan skandal karar

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2021 13:04
Avrupa Adalet Divanı, yalnızca başörtüsü taktıkları için işten çıkarılan 2 Müslüman kadının başvurularını inceledi. Mahkeme, bir kez daha çifte standartını gözler önüne serdi. "işveren, belli koşullarda çalışanın başörtüsünü çıkartmasını isteyebilir. " yönündeki görüşünü tekrarladı.

Avrupa'da çifte standart bir kez daha kendini gösterdi.

Adalet Divanı, "İşveren çalışanın başörtüsünü çıkartmasını isteyebilir." dedi.

Lüksemburg'daki mahkemenin yargıçları, başörtüsü taktıkları için işlerinden çıkartılan iki Müslüman kadının vakasını inceledi. Biri çocuk yuvasında, diğeri de bir eczanede çalışan kadınlar, başörtüsü takmaya başlamalarının ardından işten çıkarılmıştı.

SKANDAL KARAR!

Ancak Avrupa adalet divanı, işverenlerin dini inanca dair görünür işaretleri yasaklamasının meşru olduğuna karar verdi. Karar, Batı'nın Müslümanlara yönelik çifte standartını bir kez daha gözler önüne serdi.

Daha önce de, Belçika'da başörtüsünü çıkarmayı reddettiği gerekçesiyle işten çıkarılan Samira Achibata dava açmıştı. Ancak AB mahkemesi, kadın çalışan aleyhine görüş bildirmişti.

Kararda, işyerinin siyasi ve dini konularda tarafsız kalmak amacıyla, kadın çalışanlarına başörtüsü yasağı uygulayabileceği belirtilmiş, bunun ayrımcılık olmadığı savunulmuştu.

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