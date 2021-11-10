10 Kasım 2021, Çarşamba
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Avrupa'da mülteci krizi! Belarus sınırlarını açtı, Polonya ordusu sınıra yığıldı
Polonya sınırında yaşanan korkunç gelişmeler dünyayı ayağa kaldırdı. Binlerce kişinin telleri kesmeye çalıştığı saldırıda Almanya İçişleri Bakanı yalvarmak zorunda kaldı. Kan donduran olaydan yeni detaylar gelirken Moskova da krize dair çok sert açıklamalarda bulundu