17 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avrupa'da mülteci gerçeği! Umuda yolculuk hayal kırıklığı ile son buluyor: Artık Avrupa eski Avrupa değil
Daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya götürülme vaadiyle hayatları pahasına yola çıkıyorlar. Ancak dünyanın birçok noktasında o umuda yolculuk hayal kırıklığı ve can kayıplarıyla son buluyor. Nadiren de olsa hedefine ulaşanlar da var. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, birçoğu kaçak yollarla İtalya'ya gelen mültecilerle buluştu hikayelerini dinledi.