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Avrupa'da mülteci gerçeği! Umuda yolculuk hayal kırıklığı ile son buluyor: Artık Avrupa eski Avrupa değil

A Haber
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Giriş: 17.08.2022 11:49
Daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya götürülme vaadiyle hayatları pahasına yola çıkıyorlar. Ancak dünyanın birçok noktasında o umuda yolculuk hayal kırıklığı ve can kayıplarıyla son buluyor. Nadiren de olsa hedefine ulaşanlar da var. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, birçoğu kaçak yollarla İtalya'ya gelen mültecilerle buluştu hikayelerini dinledi.
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