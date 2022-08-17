Avrupa'da mülteci gerçeği! Umuda yolculuk hayal kırıklığı ile son buluyor: Artık Avrupa eski Avrupa değil

Daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya götürülme vaadiyle hayatları pahasına yola çıkıyorlar. Ancak dünyanın birçok noktasında o umuda yolculuk hayal kırıklığı ve can kayıplarıyla son buluyor. Nadiren de olsa hedefine ulaşanlar da var. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, birçoğu kaçak yollarla İtalya'ya gelen mültecilerle buluştu hikayelerini dinledi.

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