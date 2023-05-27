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Avrupa’da mülteci çocukların dramı! Hollanda’da 1 yılda 360 mülteci çocuk kayboldu

A Haber
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Giriş: 27.05.2023 06:58
Avrupa'ya yeni bir hayat ümidiyle gelen mülteci çocukların dramı bitmiyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Hollanda'da bir yılda 360 refakatsiz mülteci çocuk ortada kayboldu. Çocukların nereye gittiği bilinmezken, raporlar ailelerini kaybeden mülteci çocukların gittikleri ülkelerde insan tacirleri ya da organ mafyasının eline düştüğünü gösteriyor.
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Avrupa’da mülteci çocukların dramı
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