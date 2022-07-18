18 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Avrupa'da kırmızı alarm! İngiltere'de acil durum ilanı

Avrupa'da kırmızı alarm! İngiltere'de acil durum ilanı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2022 13:52
Aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarmların verildiği Avrupa ve Amerika, orman yangınlarıyla savaşıyor. Avrupa günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında. İspanya, Portekiz ve Fransa'da 40 derece üstü sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları devam ederken, binden fazla kişi ise hayatını kaybetti. İngiltere de bugün, ülke tarihinin en sıcak gününü yaşamaya hazırlanıyor. Delişmeleri Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’da kırmızı alarm!
Avrupa'da kırmızı alarm!
ABD’de AVM’ye silahlı saldırı!
ABD'de AVM'ye silahlı saldırı!
Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Tehlikeli madde taşıyan uçak Yunanistan’da düştü!
Tehlikeli madde taşıyan uçak Yunanistan'da düştü!
tehlikeli madde taşıyan uçak Kavala’ya düştü
"tehlikeli madde" taşıyan uçak Kavala'ya düştü
Yeni canlı keşfedildi
Yeni canlı keşfedildi
İnsanlık dışı! Nasıl yaparsınız
İnsanlık dışı! Nasıl yaparsınız
Ülke kavruluyor! Binlerce kişi ölebilir...
Ülke kavruluyor! Binlerce kişi ölebilir...
ABD’de 21 araçlık korkunç kaza!
ABD'de 21 araçlık korkunç kaza!
İsviçre’de NATO üyeliğine destek artıyor
İsviçre’de NATO üyeliğine destek artıyor
Rusya, ukrayna’ya barış için 3 şart sundu
Rusya, ukrayna'ya barış için 3 şart sundu
Avrupa’ya kritik uyarı!
Avrupa'ya kritik uyarı!
Daha Fazla Video Göster