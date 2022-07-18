18 Temmuz 2022, Pazartesi
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Avrupa'da kırmızı alarm! İngiltere'de acil durum ilanı
Aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarmların verildiği Avrupa ve Amerika, orman yangınlarıyla savaşıyor. Avrupa günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında. İspanya, Portekiz ve Fransa'da 40 derece üstü sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları devam ederken, binden fazla kişi ise hayatını kaybetti. İngiltere de bugün, ülke tarihinin en sıcak gününü yaşamaya hazırlanıyor. Delişmeleri Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.