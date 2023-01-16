Avrupa’da ilaç krizi derinleşiyor! Hollanda’da ilaç tedarik sorunu yüzde 50 arttı

Hollanda'da 2022'de ilaç tedarik sorunu bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı. Hollanda Eczacılar Birliği, bazı ilaçların 3 aydan fazla süre tedarik edilemediğini açıkladı.

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