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Avrupa’da ilaç krizi derinleşiyor! Hollanda’da ilaç tedarik sorunu yüzde 50 arttı

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Giriş: 16.01.2023 15:22
Hollanda'da 2022'de ilaç tedarik sorunu bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı. Hollanda Eczacılar Birliği, bazı ilaçların 3 aydan fazla süre tedarik edilemediğini açıkladı.
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