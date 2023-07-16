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Avrupa'da havayolu krizi! İngiltere ve İtalya'da havalimanı çalışanları greve gitti

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 10:49
Son dakika haberleri... İngiltere ve İtalya'da havalimanları çalışanları greve gitti. Onlarca uçak seferi iptal edildi. Son durumu A Haber ekibinden Alpaslan Düven aktardı.
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