Avrupa'da havayolu krizi derinleşiyor | Lufthansa Havayolları 2 bin seferi iptal etti

Avrupa git gide artan havayolu kriziyle uğraşıyor. Son olarak Lufthansa Havayolları da 2 bin seferini iptal etti. Öte yandan enerji krizi de bölgeyi derinden etkiliyor. Almanya’nın başkenti Berlin’de tarihi binalarda enerji tasarrufu düzenlemesine ilişkin yeni bir karar alındı. Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya’dan aktardı.