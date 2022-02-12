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Avrupa'da gündem artan enflasyon!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2022 17:22
Avrupa'da enflasyon rakamları son günlerde rekor üstüne rekor kırıyor. Konuyla ilgili bir açıklama da Avrupa Merkez Bankası’ndan geldi. "Enflasyonla savaşmak için faizi artırmak ekonomiye zarar verir" açıklaması yapıldı. Amsterdam'a uzanıyoruz şimdi. Açıklamanın Detaylarını A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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