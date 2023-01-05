Avrupa'da grip vakaları arttı! Brüksel'de olağanüstü toplantı

Avrupa'da grip vakaları arttı. Üç ülke salgın ilan etti. İlaç bulmak ise neredeyse imkansız hale geldi. AB ülkelerinin kriz yönetiminden sorumlu yetkilileri, Brüksel'de olağanüstü toplandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.

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