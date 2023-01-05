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Avrupa'da grip vakaları arttı! Brüksel'de olağanüstü toplantı

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 13:57
Avrupa'da grip vakaları arttı. Üç ülke salgın ilan etti. İlaç bulmak ise neredeyse imkansız hale geldi. AB ülkelerinin kriz yönetiminden sorumlu yetkilileri, Brüksel'de olağanüstü toplandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.
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