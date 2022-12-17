Avrupa’da grev ve protesto dalgası

Ekonomik krizin derinleştiği Avrupa ülkeleri protesto ve grevlerin kıskacında. Birçok ülkede halk hayat pahalılığı ve enerji fiyatlarına karşı sokağa çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın, Fransa'dan aktardı.