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Avrupa'da grev dalgası: İtalyanlar kontak kapattı

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Giriş: 25.01.2023 17:55
İtalya'da akaryakıt dağıtım şirketlerinin bağlı olduğu üç büyük sendika (FAIB-FEGICA-FIGISC), hükümeti protesto etmek amacıyla greve gitti. Ülke genelinde otomobillerine akaryakıt almak isteyen araç sahipleri, grev başlamadan depolarını doldurmak için istasyonlar önünde kuyruk oluşturdu. Avrupa'da grev dalgası büyürken hemen hemen her gün bir sektör iş bırakıyor.
Avrupa’da grev dalgası: İtalyanlar kontak kapattı
Avrupa'da grev dalgası: İtalyanlar kontak kapattı
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Avrupa'da grev dalgası
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