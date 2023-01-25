25 Ocak 2023, Çarşamba
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Avrupa'da grev dalgası: İtalyanlar kontak kapattı
İtalya'da akaryakıt dağıtım şirketlerinin bağlı olduğu üç büyük sendika (FAIB-FEGICA-FIGISC), hükümeti protesto etmek amacıyla greve gitti. Ülke genelinde otomobillerine akaryakıt almak isteyen araç sahipleri, grev başlamadan depolarını doldurmak için istasyonlar önünde kuyruk oluşturdu. Avrupa'da grev dalgası büyürken hemen hemen her gün bir sektör iş bırakıyor.