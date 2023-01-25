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Avrupa'da grev dalgası

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2023 15:45
Enerji krizi ve yüksek enflasyonla mücadele eden Avrupa’da, grev ve protestolar devam ediyor. Yaşam maliyetleri ve düşük maaşlar nedeniyle ispanya, İtalya, Hırvatistan ve Almanya’da çalışanlar greve gitti. Sağlıktan adalete, temizlikten ulaşıma kadar birçok sektör durma noktasına geldi.
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