10 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Avrupa'da göçmen krizi büyüyor! Belarus - Polonya sınırındaki gerginliğe İngiltere'de dahil oldu

Avrupa'da göçmen krizi büyüyor! Belarus - Polonya sınırındaki gerginliğe İngiltere'de dahil oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2021 14:35
Belarus-Polonya sırında göçmen dramı yaşanıyor. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu binlerce göçmen, Belarus-Polonya sınırına akın etti. Öte yandan İngiltere ise göçmenlerle ilgili yeni bir yasal düzenlemeyle sınır görevlilerine dokunulmazlık getirmeye hazırlanıyor. Bundan böyle ülkede göçmen botlarını iten ve ölüme terk eden görevlilere soruşturma açılamayacak. Ayrıntıları A Haber muhabirleri Alpaslan Düven ve Fatih Özyar canlı yayında aktardı.
Dodik’i geçmişten ders almaya çağırıyorum
"Dodik’i geçmişten ders almaya çağırıyorum"
Meksika’da kartel savaşı dünyayı sarstı!
Meksika'da kartel savaşı dünyayı sarstı!
Sudan neden krizin pençesinde?
Sudan neden krizin pençesinde?
Avrupa’da göçmen krizi büyüyor!
Avrupa'da göçmen krizi büyüyor!
Rekor yağış! Beyaz örtüyle kaplandı
Rekor yağış! Beyaz örtüyle kaplandı
ABD sınırında Meksikalı göçmen sorunu büyüyor
ABD sınırında Meksikalı göçmen sorunu büyüyor
Avrupa’da mülteci krizi!
Avrupa'da mülteci krizi!
Kamyon yaya üst geçidini yıktı! Korkunç kaza anı kamerada
Kamyon yaya üst geçidini yıktı! Korkunç kaza anı kamerada
Su kalitesi 5 yıldır kritik seviyede!
Su kalitesi 5 yıldır kritik seviyede!
Dünya konuşuyor! Tüm şansını burada kullandı
Dünya konuşuyor! Tüm şansını burada kullandı
İsrail saldırı başlattı
İsrail saldırı başlattı
Bulgaristan sandık başına gidiyor!
Bulgaristan sandık başına gidiyor!
Daha Fazla Video Göster