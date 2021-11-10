Avrupa'da göçmen krizi büyüyor! Belarus - Polonya sınırındaki gerginliğe İngiltere'de dahil oldu

Belarus-Polonya sırında göçmen dramı yaşanıyor. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu binlerce göçmen, Belarus-Polonya sınırına akın etti. Öte yandan İngiltere ise göçmenlerle ilgili yeni bir yasal düzenlemeyle sınır görevlilerine dokunulmazlık getirmeye hazırlanıyor. Bundan böyle ülkede göçmen botlarını iten ve ölüme terk eden görevlilere soruşturma açılamayacak. Ayrıntıları A Haber muhabirleri Alpaslan Düven ve Fatih Özyar canlı yayında aktardı.