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Avrupa'da "göçmen" krizi! AB'yi birbirine düşüren krizde, hangi ülke kimi suçluyor?

A Haber
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Giriş: 25.09.2023 14:53
Avrupa'da göçmen krizi günden güne derinleşiyor. Peki, Avrupa Birliği'ni birbirine düşüren krizde, hangi ülke kimi suçluyor? A Haber muhabiri Dündar Keşaplı detayları aktardı.
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