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Avrupa'da gaz fiyatları yükselişte

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 12:04
Avrupa'da vadeli gaz fiyatları, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı Avustralya'daki LNG tesisinde çalışanların grevine dair endişelerle yükselişte. Ayrıntıları İsmail Erel aktardı.
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