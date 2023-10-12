12 Ekim 2023, Perşembe
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Avrupa'da Filistin karşıtlığı! Fransa ve Almanya dayanışma gösterilerine izin vermeyecek
İsrail ile Hamas arasında savaş sürerken İsrail yanlısı eylemlere herhangi bir kısıtlama olmaksızın izin veren Avrupa ülkeleri, Filistin'le dayanışma gösterilerine ise çeşitli yasaklamalar getiriyor. Bunun son örneği de Fransa'da yaşandı. Son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.