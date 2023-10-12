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Avrupa'da Filistin karşıtlığı! Fransa ve Almanya dayanışma gösterilerine izin vermeyecek

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 16:48
İsrail ile Hamas arasında savaş sürerken İsrail yanlısı eylemlere herhangi bir kısıtlama olmaksızın izin veren Avrupa ülkeleri, Filistin'le dayanışma gösterilerine ise çeşitli yasaklamalar getiriyor. Bunun son örneği de Fransa'da yaşandı. Son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.
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