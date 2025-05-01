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Avrupa’da enerji kesintisinin sebebi ne? Elektrik şebekesinde dalgalanma

Avrupa’da enerji kesintisinin sebebi ne? Elektrik şebekesinde dalgalanma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 12:29
İspanya ve Portekiz'de yaşanan enerji krizinin sebebi hala belli değil. Siber saldırı da atmosferde yaşanan ani değişim de olasılıklar arasında. Ancak İngiliz medyası dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Kesintilerden bir gün önce İngiltere elektrik şebekesinde de normalin dışında bir dalgalanma olduğu tespit edildi. Ve soruşturma başlatıldı. Alman aşırı sağcı AFD'nin liderinin açıklamaları ise yeni bir tartışmanın kapısını araladı.
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Avrupa’da enerji kesintisinin sebebi ne? Elektrik şebekesinde dalgalanma
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