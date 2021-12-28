Avrupa'da endişe yaratan Omicron'un ilk belirtisi nedir?

Koronavirüsün Omicron varyantı Avrupa'da endişe yaratmaya devam ederken, tespit edilemez belirtiler arasında daha net bir semptom olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar, tespit edilmesi oldukça zor olan varyantın ilk belirtisini ortaya koydu. Buna göre, Omicron boğazda hasara neden oluyor. Bir süre sonra kişinin sesi boğuk ve cızırtılı bir hal alıyor.