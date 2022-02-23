23 Şubat 2022, Çarşamba
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Avrupa’da doğalgaz endişesi! Avrupa doğalgaz tedariğinde yeni yollar arıyor
Rusya-Ukrayna krizinde tansiyon giderek yükselirken Avrupa'dan Rusya'ya yaptırım açıklamaları da peş peşe geldi. Ancak Avrupa Rusya'nın yaptırımlara karşı enerji kartını kullanmasından endişe duyuyor. Avrupa ülkeleri şimdi doğalgaz tedarikçilerini çeşitlendirmek konusunda yeni yollar arıyor. Detayları Almanya’dan A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.