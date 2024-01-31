Avrupa'da çiftçilerden isyan ateşi! Şimdi de "Paris kuşatması!" 18 kişi gözaltında...

Çiftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldı. Hollanda ve Belçika'da çiftçilerin traktörleriyle düzenlediği gösteriler, son günlerde Almanya, Fransa, İtalya, Romanya ve Polonya dahil olmak üzere farklı ülkelerde de yoğun şekilde yaşanıyor. Son olarak Paris'in en büyük pazarı Rungis çevresinde trafik akışına engel olan 18 çiftçi gözaltına alındı.