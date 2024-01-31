Avrupa'da çiftçi eylemleri büyüyor! Fransa'dan sonra İtalya'da da çiftçiler eylem için sokakta

Almanya'da başlayan çiftçi eylemi tüm Avrupa'ya yayıldı. Son olarak İtalya'da da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto için sokaklara çıktı. Gelişmeler A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

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