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Avrupa'da çiftçi eylemleri büyüyor! Fransa'dan sonra İtalya'da da çiftçiler eylem için sokakta

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 13:29
Almanya'da başlayan çiftçi eylemi tüm Avrupa'ya yayıldı. Son olarak İtalya'da da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto için sokaklara çıktı. Gelişmeler A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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