Avrupa'da büyük kaos! Geçen yıl başlayan grevler dalga dalga büyüyor

Avrupa'da her gün yeni bir sektör grev düzenliyor. Ülkeler zor durumda. Grevler kamu hizmetlerini felç ediyor. Geçen yıl başlayan grev dalgası sürüyor. Avrupa'da neler oluyor? Daha fazla detayı İngiltere'den A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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