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Avrupa'da büyük kaos! Geçen yıl başlayan grevler dalga dalga büyüyor

A Haber
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Giriş: 01.02.2023 15:23
Avrupa'da her gün yeni bir sektör grev düzenliyor. Ülkeler zor durumda. Grevler kamu hizmetlerini felç ediyor. Geçen yıl başlayan grev dalgası sürüyor. Avrupa'da neler oluyor? Daha fazla detayı İngiltere'den A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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