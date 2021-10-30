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Avrupa'da bitmek bilmeyen enerji krizi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.10.2021 14:15
Avrupa'da patlak veren enerji krizi, ekonomi çevrelerinde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimi analistler, 1989'dan beri süregelen ve uluslararası ekonomiye yön veren Washington mutabakatında artık sona gelindiğini savunuyor. Peki, bu ne anlama geliyor? Yeni dünya düzeninin nasıl şekillenmesi hedefleniyor? Perde arkası haberimizde izliyoruz.
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