Avrupa'da 200 yılın en yoğun yağışı! Almanya'da selde 103 kişi öldü, 1300 kişi kayıp

Avrupa, tarihinin en şiddetli sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşam durma noktasına geldi. Almanya'da 103, Belçika'da 12 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişiden ise haber alınamıyor. Yüzlerce asker ve iki bin beşyüz arama kurtarma görevlisi Almanya'da çalışmalar için polise yardım ediyor. Ülkede 200 bin evin elektriksiz kaldığı tahmin ediliyor. Santrallerin sel suları altında kalması nedeniyle arıza giderme çalışmaları yapılamıyor. Belçika'da da durum farklı değil. Sağanak yağış yüzünden ülkede arama kurtarma çalışmaları yavaş ilerliyor. Hollanda'da da Maas nehri en yüksek su seviyesine ulaştı. Bu nedenle Maastricht kentindeki iki mahallede yaşayan yaklaşık 10 bin kişiye, olası baskın nedeniyle evlerini boşaltma çağrısı yapıldı.

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