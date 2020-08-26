Avrupa Yunanistan'ı silahlandırıyor

Yunanistan, ekonomik krizle boğuşuyor. Ancak Avrupa ülkeleri Atina'ya silah satabilmek için neredeyse birbirleriyle yarışıyor. Öyle ki, özel indirim bile uyguluyorlar.

Avrupa ülkeleri ekonomik krizdeki Yunanistan'a silah satmaya çalışıyor.

Yunanistan'ı kışkırtan ülkelerin başını ise Fransa çekiyor.

Üstelik Macron yönetimi silah satışı yapabilmek için "indirim" seçeneğine bile başvuruyor.

Fransa, 2 gemi için 3 milyar euro teklifinde indirime giderek fiyatı 2 milyara indirdi.

Bu fiyata 3 yıllık destek paketinin yanı sıra pek çok füze ve silah da dahil edildi.

İngiltere ise elindeki type23 tipi fırkateynleri Atina'ya pazarlama uğraşında.

İngiliz donanması bu gemilerden 3'ünü Yunanlılara satmak için girişim başlattı.

ABD ise envanterden çıkarttığı 70 adet silahlı keşif helikopterini 44 milyon dolar karşılığında Yunanistan'a sattı.