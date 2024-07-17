Avrupa ülkeleri aşırı sıcakların pençesinde! Can kayıpları ve orman yangınları…

Avrupa ve Balkanlar aşırı sıcaklarla mücadele ediliyor. İtalya'da 4 kişi aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Yunanistan'da aşırı sıcaklara karşı birçok tedbir açıklandı. Balkanlar'daki birçok noktada da orman yangını çıktı.

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