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Avrupa ülkeleri ambargoları deliyor! Almanya Rusya’dan rekor düzeyde LNG aldı

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 12:52
Almanya'nın ambargoya rağmen Rusya'dan rekor düzeyde gizlice LNG aldığı ortaya çıktı. Ayrıntıları Almanya'da bulunan A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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