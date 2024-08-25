25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Avrupa ukrayna'ya askeri yığınak yapıyor

Avrupa ukrayna'ya askeri yığınak yapıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2024 13:24
Rusya Ukrayna'nın doğusunda ilerliyor. Cephede son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
Avrupa ukrayna’ya askeri yığınak yapıyor
Avrupa ukrayna'ya askeri yığınak yapıyor
Hizbullah’tan ’Şükür’ misillemesi
Hizbullah'tan 'Şükür' misillemesi
İsrail Lübnan’a saldırdı! Hizbullah karşılık verdi
İsrail Lübnan'a saldırdı! Hizbullah karşılık verdi
Bir başarı hikayesi: Mustafa Baklan
Bir başarı hikayesi: Mustafa Baklan
Küresel rekabetin yeni merkezi: Asya-Pasifik
Küresel rekabetin yeni merkezi: Asya-Pasifik
Telegram kurucusu Pavel Durov gözaltında!
Telegram kurucusu Pavel Durov gözaltında!
Hizbullah’tan İsrail’e 210 roket ve 20 İHA ile saldırı
Hizbullah’tan İsrail’e 210 roket ve 20 İHA ile saldırı
Turistik gezi faciayla sonlandı!
Turistik gezi faciayla sonlandı!
Uzayda mahsur kalan astronotlar gelecek yıl dönecek!
Uzayda mahsur kalan astronotlar gelecek yıl dönecek!
Siyonist İsrail’in katil askerleri Kur’an-ı Kerim yırtıp yaktı!
Siyonist İsrail'in katil askerleri Kur'an-ı Kerim yırtıp yaktı!
Tel Aviv’deki gösteriler şiddete dönüştü!
Tel Aviv’deki gösteriler şiddete dönüştü!
İsrail yine ölüm yağdırdı!
İsrail yine ölüm yağdırdı!
Daha Fazla Video Göster