17 Şubat 2022, Perşembe
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Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamı
Bulgar milliyetçisi Angel Dzhambazki, Avrupa Parlamentosu'nda Macaristan ve Polonya'ya dair hukukun üstünlüğü tartışmalarının yaşandığı oturumda Nazi selamı ile tepki gösterdi. Konuyu araştırdıklarını duyuran Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı, faşist sembolleri kabul etmeyeceklerini ve konuyla ilgili ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirtti.