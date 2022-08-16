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Avrupa orman yangınlarını engelleyemiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 13:47
Avrupa sıcak havanın neden olduğu yangınlarla mücadele ediyor. İspanya'da ülke tarihinin en büyük orman yangını yaşanırken, Fransa’da da yaklaşık 74 kilometrekarelik bir alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.
Avrupa orman yangınlarını engelleyemiyor
Avrupa orman yangınlarını engelleyemiyor
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