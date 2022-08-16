16 Ağustos 2022, Salı
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Avrupa orman yangınlarını engelleyemiyor
Avrupa sıcak havanın neden olduğu yangınlarla mücadele ediyor. İspanya'da ülke tarihinin en büyük orman yangını yaşanırken, Fransa’da da yaklaşık 74 kilometrekarelik bir alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.