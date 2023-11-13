13 Kasım 2023, Pazartesi
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Avrupa neden ateşkes diyemiyor?
Avrupa ülkelerinde günlerdir özellikle hafta sonları Filistin'e destek protestoları liderleri zor durumda bırakıyor. Liderlerin söylemleri değişmeye başladı. Avrupa Birliği'nden ise Gazze için bir kez daha "ateşkes" değil "çatışmalara ara verilmesi" çağrısı geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'dan aktardı.