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Avrupa Kovid-19 aşılarını imha etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 14:18
Avrupa Birliği ülkelerinde son kullanma tarihi dolan Kovid-19 aşıları imha edildi. Son durumu Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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Avrupa Kovid-19 aşılarını imha etti
Avrupa Kovid-19 aşılarını imha etti
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