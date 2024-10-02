02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Avrupa katil İsrail'in yanında saf tuttu! İran'ın misillemesine dünya ne dedi?

Avrupa katil İsrail'in yanında saf tuttu! İran'ın misillemesine dünya ne dedi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2024 14:03
İsrail'in yaptığı suikastlar ve sonunda Lübnan'a başlattığı kara saldırısı İran'ı harekete geçirdi. Peki İran'ın misillemesi dünyada nasıl yankılandı? Kim hangi tepkiyi verdi? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa katil İsrail’in yanında saf tuttu
Avrupa katil İsrail'in yanında saf tuttu
İran Devrim Muhafızlarının saldırı emrini verdiği an!
İran Devrim Muhafızlarının saldırı emrini verdiği an!
İran televizyonundan füze saldırısı anları!
İran televizyonundan füze saldırısı anları!
A Haber füze yağmuruna tutulan Tel Aviv’de!
A Haber füze yağmuruna tutulan Tel Aviv'de!
İran’ın ateşlediği füzelerin düştüğü anlar!
İran'ın ateşlediği füzelerin düştüğü anlar!
İsrail ordusunun hava üssüne saldırı!
İsrail ordusunun hava üssüne saldırı!
İsrail Hava Üssünün vurulma anları A Haber’de!
İsrail Hava Üssünün vurulma anları A Haber'de!
Tel Aviv semaları ışıl ışıl!
Tel Aviv semaları ışıl ışıl!
İsrail’deki silahlı saldırıda 8 kişi öldü!
İsrail’deki silahlı saldırıda 8 kişi öldü!
İran’ın füzelerle vurduğu Tel Aviv sokakları A Haber’de!
İran'ın füzelerle vurduğu Tel Aviv sokakları A Haber'de!
Tahran’da misilleme kutlaması A Haber’de!
Tahran'da misilleme kutlaması A Haber'de!
Demir Kubbe etkisiz kaldı!
Demir Kubbe etkisiz kaldı!
Daha Fazla Video Göster