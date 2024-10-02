Avrupa katil İsrail'in yanında saf tuttu! İran'ın misillemesine dünya ne dedi?

İsrail'in yaptığı suikastlar ve sonunda Lübnan'a başlattığı kara saldırısı İran'ı harekete geçirdi. Peki İran'ın misillemesi dünyada nasıl yankılandı? Kim hangi tepkiyi verdi? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.

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